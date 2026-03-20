BasicNet continua il buyback e acquista 74.000 azioni

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 12 al 20 marzo 2026, ha acquistato 74.000 azioni proprie al prezzo medio di 6,0455 euro, per un controvalore pari a 447.369,12 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.



A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.326.000 azioni pari al 11,715% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, contenuto ribasso per BasicNet , che archivia la sessione in flessione dello 0,51%.







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