Tutela legale e digitale: partnership strategica tra DAS Assicurazioni e TrueScreen contro le "false prove"

(Teleborsa) - DAS Assicurazioni, la compagnia del Gruppo Generali specializzata nella tutela legale, e TrueScreen, realtà tecnologica italiana leader nella certificazione forense dei contenuti digitali, hanno sottoscritto una partnership strategica volta a offrire strumenti avanzati per garantire autenticità, integrità e valore probatorio delle prove digitali.



La collaborazione nasce dall'obiettivo condiviso di fornire ai cittadini, alle famiglie e ai professionisti un ecosistema di tutela completo, capace di intervenire con soluzioni certificate che rendono le evidenze digitali incontestabili in caso di dispute, illeciti o contenziosi giudiziari.



La vita quotidiana si svolge sempre di più tra mondo reale e digitale, quindi la capacità di proteggere dati, identità e contenuti assume un ruolo cruciale. Negli ultimi anni la complessità della dimensione digitale è aumentata e manipolazioni di immagini, video e audio, frodi online, furti di identità e utilizzo scorretto di informazioni o contenuti sono fenomeni sempre più diffusi. In questo scenario, la possibilità di acquisire e certificare foto, video, screenshot e registrazioni in tempo reale - in modo guidato e con valore legale - rappresenta un passo decisivo per rendere più sicuro l’accesso ai propri diritti.



"Questa partnership", commenta Samuele Marconcini, General Manager di Das, "rappresenta per noi un’evoluzione naturale del nostro impegno a rendere il diritto più accessibile e la tutela più efficace. Integrare una tecnologia capace di garantire l’autenticità e l’immutabilità delle prove digitali significa offrire ai nostri clienti un supporto ancora più forte, in grado di proteggere le persone nei momenti critici e di conflittualità. Vogliamo che la polizza di tutela legale non sia solo il mezzo per aprire un sinistro, ma uno strumento di prevenzione attiva che affianchi il cliente nelle potenziali difficoltà quotidiane tramite servizi dedicati".



"La partnership con DAS rappresenta un'opportunità straordinaria: portare la nostra tecnologia di certificazione antifrode all'interno di un ecosistema di tutela legale di riconosciuta qualità”, aggiunge Fabio Ugolini, CEO e co-fondatore di TrueScreen. "In un contesto in cui fidarsi delle informazioni digitali è sempre più difficile, è fondamentale che realtà importanti come DAS scelgano di dotarsi di strumenti a garanzia dell'integrità dei dati, al fine di accelerare i processi di raccolta delle prove e renderli giuridicamente certi fin dall'origine. Lavorare con DAS significa unire tecnologia e competenza legale per costruire un modello più

evoluto: non limitarsi a gestire le controversie quando emergono, ma abilitare una prevenzione attiva e una tutela davvero efficace".



La sinergia tra le due realtà permette l’adozione di strumenti innovativi nell’ambito della tutela legale, favorendo un approccio moderno alla gestione delle controversie in modo verificabile e protetto. Con questa partnership, DAS e TrueScreen pongono le basi per un modello di protezione che guarda al futuro, combinando tecnologia, competenza e servizio, per affrontare con maggiore sicurezza le sfide della vita digitale.

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