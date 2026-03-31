Milano 9:42
43.940 +0,27%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:42
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22.653 +0,40%

Vendite dettaglio Germania (YoY) in febbraio

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Vendite dettaglio Germania (YoY) in febbraio
Germania, Vendite dettaglio in febbraio su base annuale (YoY) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +1%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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