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Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in aprile

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Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in aprile
Regno Unito, Vendite dettaglio in aprile su base annuale (YoY) 0%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +1,3%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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