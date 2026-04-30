Milano 10:36
47.521 -0,58%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:37
10.262 +0,48%
Francoforte 10:36
23.901 -0,22%

Vendite dettaglio Germania (MoM) in marzo

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Vendite dettaglio Germania (MoM) in marzo
Germania, Vendite dettaglio in marzo su base mensile (MoM) -2%, in calo rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,3%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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