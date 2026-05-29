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Vendite dettaglio Giappone (YoY) in aprile

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Vendite dettaglio Giappone (YoY) in aprile
Giappone, Vendite dettaglio in aprile su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +1,4%).
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