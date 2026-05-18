Milano 11:33
48.334 -1,59%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:33
10.221 +0,26%
Francoforte 11:33
24.009 +0,24%

Cina, Vendite dettaglio (YoY) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Cina, Vendite dettaglio (YoY) in aprile
Cina, Vendite dettaglio in aprile su base annuale (YoY) +0,2%, in calo rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +2%).

(Foto: Yung-pin Pao)
Condividi
```