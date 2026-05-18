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/ Cina, Vendite dettaglio (YoY) in aprile
Cina, Vendite dettaglio (YoY) in aprile
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18 maggio 2026 - 08.30
Cina,
Vendite dettaglio in aprile su base annuale (YoY) +0,2%
, in calo rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +2%).
(Foto: Yung-pin Pao)
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