Consob sanziona KPMG e Riccardo De Angelis per revisione bilancio di Banca di Credito Popolare

(Teleborsa) - Consob ha applicato, in relazione al lavoro di revisione svolto sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Banca di Credito Popolare (BCP), nei confronti di KPMG una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 58 mila euro e nei confronti di Riccardo De Angelis pari a 20 mila euro.



Quanto alla gravità della violazione, l'Autorità spiega che la condotta tenuta dalle parti nello svolgimento del lavoro di revisione svolto sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Banca di Credito Popolare ha comportato la violazione di due Principi di Revisione ISA Italia; sicché, può essere ritenuta accertata una rilevante irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione contabile, idonea a ledere gli interessi al cui presidio le norme in parola sono preposte.



La violazione risulta ascrivibile alla società KPMG e al revisore Riccardo De Angelis a titolo di colpa. Relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si sono registrate forme di ordinaria collaborazione con la Consob, atteso che l'evidenza delle violazioni poste in essere è emersa dalle informazioni trasmesse dalla società di revisione ad esito di mirate richieste della Consob; tuttavia, le stesse non possono essere considerate idonee a incidere in senso attenuativo.





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