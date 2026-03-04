MAIRE, proposti per l'assemblea di aprile nuovi piano di incentivazione e buyback

MAIRE

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, haper il giorno 15 aprile 2026, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2026, in seconda convocazione, l'. I soci saranno chiamati ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 ed a deliberare in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo. Inoltre, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea la Politica di Remunerazione 2026 e la "Seconda Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti.Il board ha, inoltre, deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea le proposte di adozione delper selezionati dirigenti apicali del Gruppo MAIRE (Piano MBO 2026) e deldel Gruppo MAIRE (Piano LTI 2026-2028).Il consiglio ha anche approvato di sottoporre all'Assemblea unafino a un ammontare massimo di 5 milioni di azioni ordinarie, senza valore nominale, pari al 1,52% delle azioni attualmente in circolazione, restando ferma la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assunta dall'Assemblea del 14 aprile 2025 di cui, pertanto, non si proporrà la revoca. Ad oggi, la società detiene 7.952.160 azioni proprie, pari al 2,42% del capitale sociale.L'assemblea sarà infine chiamata a deliberare, su proposta motivata dell'organo di controllo, in merito alla proposta didei conti conferito alla società Deloitte & Touche per il periodo 2025-2033, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e successivi.