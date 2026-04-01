Deutsche Borse, turnover di 208,48 miliardi di euro a marzo trainato da SAP

(Teleborsa) - I mercati cash di Deutsche Boerse , società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato un turnover di 208,48 miliardi di euro a marzo 2026 (anno precedente: 206,03 miliardi di euro - mese precedente: 167,73 miliardi di euro).



In particolare, 202,76 miliardi di euro sono stati attribuibili a Deutsche Borse Xetra (anno precedente: 201,09 miliardi di euro / mese precedente: 162,60 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 9,22 miliardi di euro (anno precedente: 9,58 miliardi di euro / mese precedente: 8,13 miliardi di euro). I volumi di scambio su Deutsche Borse Francoforte sono stati di 5,72 miliardi di euro (anno precedente: 4,94 miliardi di euro / mese precedente: 5,14 miliardi di euro).



Per tipologia di attività, le azioni hanno rappresentato complessivamente 153,77 miliardi di euro. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN hanno generato un volume d'affari di 52,15 miliardi di euro. Il volume d'affari delle obbligazioni è stato di 0,75 miliardi di euro, quello dei certificati di deposito di 1,75 miliardi di euro e quello dei fondi di investimento di 0,06 miliardi di euro.



A marzo, il titolo DAX con il maggior volume di scambi su Xetra è stato SAP SE con 11,80 miliardi di euro. Deutsche Lufthansa AG ha guidato l'indice MDAX con 1,43 miliardi di euro, mentre Verbio SE ha guidato l'indice SDAX con 209,41 milioni di euro.



Nel segmento ETF, l'iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF ha generato il volume maggiore con 2,95 miliardi di euro.

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