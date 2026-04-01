Dl Energia, Coldiretti: "Serve immediato credito d'imposta su gasolio agricolo"

La richiesta al Governo durante la mobilitazione di Firenze, prezzo salito alle stelle con impatto pesante su bilanci aziende

(Teleborsa) - "Riteniamo fondamentale che il tema dell'aumento dei costi, in particolare legati ai carburanti, venga affrontato con misure concrete e tempestive a sostegno del comparto agricolo. In questo contesto, il credito d'imposta rappresenta uno strumento efficace che può e deve essere esteso anche alle imprese agricole, con l'obiettivo di contenere l'impatto dell'incremento dei costi di produzione". Così, nel suo intervento di chiusura alla mobilitazione di Firenze con 4mila agricoltori, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ha lanciato una richiesta al Governo in vista del prossimo Consiglio dei Ministri dedicato al dl energia.



"Le aziende agricole stanno affrontando una pressione crescente che rischia di compromettere la sostenibilità economica delle attività e, di conseguenza, la tenuta dell'intera filiera agroalimentare – ha spiegato Prandini –. Intervenire attraverso il credito d'imposta non significa soltanto offrire un supporto economico alle imprese, ma anche garantire una risposta di carattere sociale. Sostenere l'agricoltura vuol dire tutelare la capacità di offrire ai cittadini cibo di qualità a un giusto prezzo, preservando al tempo stesso il valore del lavoro agricolo e la sicurezza alimentare del Paese".

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