FiberCop, Fitch conferma rating IDR a 'BB' e Moody's assegna "Ba1" a bond senior garantiti di prossima emissione

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating di default dell'emittente a lungo termine (IDR) di FiberCop a 'BB' con outlook stabile. Confermato anche il debito senior garantito a 'BB+' con un Recovery Rating di 'RR2'.



Le azioni di rating - scrive Fitch in una nota - fanno seguito a una proposta di emissione di nuove obbligazioni senior garantite di dimensioni standard con scadenza 2031, i cui proventi saranno mantenuti in liquidità a bilancio per supportare investimenti accelerati in conto capitale, contestualmente alla modifica e all'estensione in corso delle linee di credito senior da 7,6 miliardi di euro. Queste includono un prestito a termine da 5,5 miliardi di euro e una linea di credito revolving da 2,1 miliardi di euro, che ad oggi ha visto circa l'83% dell'impegno totale esteso dalla scadenza 2029 al 2031, riducendo al contempo il costo finanziario.



Il rating di FiberCop riflette la sua posizione di leader come fornitore di infrastrutture digitali mission-critical in Italia, con un mercato strutturalmente favorevole e un modello di business puramente all'ingrosso che garantisce una maggiore visibilità dei ricavi. Il rating è mitigato da un flusso di cassa libero (FCF) negativo nei prossimi quattro anni, dopo i quali Fitch prevede miglioramenti significativi grazie alla riduzione degli investimenti (capex).



L'Agenzia di rating stima che la leva finanziaria netta dell'EBITDA supererà temporaneamente la sua sensibilità negativa di 7,0x nel periodo 2026-2027 a causa degli elevati investimenti (capex) per l'implementazione della rete in fibra ottica. Tuttavia, l'accelerazione dell'implementazione della rete consentirà a FiberCop di rafforzare la propria base patrimoniale e la posizione di mercato, realizzare efficienze, aumentare la generazione di FCF e ridurre la leva finanziaria nel lungo termine.



Anche Moody's si esprime



Sempre mercoledì, Moody's Ratings ha assegnato un rating Ba1 alle obbligazioni senior garantite in euro di FiberCop. Gli altri rating, incluso il Corporate Family Rating (CFR) di FiberCop, pari a Ba1, rimangono invariati. L'outlook è negativo.



Moody's precisa che le obbligazioni, "a tasso fisso con scadenza nel 2031", dovrebbero essere emesse per un "importo compreso tra 500 e 750 milioni di euro" e che i proventi netti dell'emissione "saranno utilizzati per scopi aziendali generali, tra cui il rafforzamento della liquidità a supporto del programma accelerato di investimenti".



Coerentemente con l'entità del programma di investimenti, a dicembre 2025, ricorda Moody's, il debito totale dichiarato ha raggiunto circa 13,5 miliardi di euro, esclusi quasi 2,1 miliardi di passività relative a leasing e pensioni, principalmente a causa dell'emissione di obbligazioni per 2,8 miliardi completata nel corso dell'anno. Di conseguenza, il rapporto debito/EBITDA rettificato da Moody's è aumentato a 7,5x nel 2025, rispetto a 6,3x su base pro-forma nel 2024. Il rapporto FFO (Funds from Operations)/debito netto rettificato da Moody's si è attestato al 10,3% a fine 2025, supportato da una solida disponibilità di cassa di 2,6 miliardi.



L'Agenzia di rating prevede che il debito dichiarato aumenterà fino a circa 14,6 miliardi di euro nel 2026 e a oltre 15,2 miliardi nel 2027. Mentre l'EBITDA rettificato dovrebbe crescere fino a circa 2,1 miliardi di euro nel 2026 e 2,3 miliardi nel 2027, riflettendo la continua efficienza operativa e l'espansione della rete, il rapporto debito/EBITDA rettificato dovrebbe raggiungere il picco di circa 8,0x nel 2026 per poi diminuire gradualmente fino a 6,0x con la riduzione delle spese in conto capitale a partire dal 2028.



Nel complesso, "l'effettivo ritmo di accumulo del debito dipenderà dalla capacità dell'azienda di raggiungere i propri obiettivi di spesa in conto capitale e di generare un solido flusso di cassa operativo". Moody's prevede che FiberCop manterrà una politica finanziaria prudente, che includerà l'assenza di distribuzione di dividendi durante la fase di elevati investimenti.



Più in generale, sottolinea l'Agenzia, il rating Ba1 CFR è supportato da: (1) il ruolo di FiberCop come fornitore di infrastrutture critiche in Italia, con una rete fissa nazionale unica che comprende le tecnologie ADSL, FTTC e FTTH; (2) la sua posizione consolidata nel mercato all'ingrosso della banda larga, con una quota di mercato di circa il 68%; (3) la limitata concorrenza infrastrutturale e le elevate barriere all'ingresso in gran parte della sua rete; (4) la relativa stabilità e prevedibilità della sua base di ricavi, supportata da accordi all'ingrosso a lungo termine con tutti i principali operatori di telecomunicazioni e dalla crescente domanda di connettività ad alta velocità; e (5) il basso rischio di sostituzione tecnologica, data l'assenza di infrastrutture via cavo e il ruolo complementare della FTTC durante la transizione in corso alla FTTH.

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