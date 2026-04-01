Grupo Consorcio consolida posizionamento su mercato italiano

(Teleborsa) - Grupo Consorcio, azienda leader nel mercato del tonno e delle acciughe in scatola di alta qualità, prosegue il piano di consolidamento sul mercato italiano, a due anni dall’apertura della filiale commerciale diretta a Milano.



Nel 2025, Consorcio ha registrato una crescita del 7,8% a volume nel comparto del tonno premium e del 7% a valore, con una performance particolarmente rilevante per il formato in vaso di vetro, cresciuto del 12,2% a volume. Molto bene anche le acciughe del Cantabrico, che registrano un incremento del 24,1% a volume e del 27,6% a valore. Dalla primavera 2026 è prevista l'introdsuz<<ione din nuove referenze e formati come il biologico o il banco del fresco.



"I risultati ottenuti confermano la validità della scelta di gestire direttamente il business in Italia", afferma Dario De Stefano, General Sales Manager Italia di Grupo Consorcio, che aggiunge "l'obiettivo per i prossimi mesi è ottimizzare il mix tra scaffale e isole promozionali, allargando l'offerta verso formati più flessibili e segmenti strategici.

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