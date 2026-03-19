Italiaonline firma la campagna "Meravigliosamente Bufala" di Fattorie Garofalo

(Teleborsa) - Italiaonline, tramite la sua agenzia digitale omnicanale interna Web & Communication Solutions (W&CS), firma la campagna di comunicazione "Meravigliosamente Bufala" di Fattorie Garofalo.



La campagna dell'azienda leader nel settore lattiero-caseario segna un’evoluzione strategica nella comunicazione del brand, con l’obiettivo di valorizzare il brand e la sua specializzazione nella bufala, con l’utilizzo di latte 100% bufalino italiano, frutto di una filiera DOP, integrata, circolare e sostenibile. Fattorie Garofalo si distingue nel panorama competitivo non solo come primo produttore al mondo di Bufala Campana DOP, ma come vero e proprio custode della cultura bufalina, e ne mette in evidenza la capacità di portare il prodotto fuori dai canali tradizionali della grande distribuzione (GDO), valorizzando la rete di punti vendita proprietari.



Sul fronte media, il progetto si focalizza su una pianificazione OOH (Out-of-Home) di grande impatto, studiata per intercettare un target di consumer adulti, viaggiatori e appassionati della qualità.



"La sfida è stata costruire un posizionamento capace di andare oltre il prodotto, valorizzando l’unicità della Bufala come esperienza, non solo come ingrediente", ha spiegato Enrico Torlaschi, Chief Web & Communication Solutions di Italiaonline.



Ugo Anglisani, Retail Marketing Manager di Fattorie Garofalo, ha affermato "questa campagna rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del brand: non solo comunicazione, ma coerenza tra posizionamento ed esperienza reale".



Condividi

```