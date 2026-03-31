IWB, Equita lima target price e conferma Buy con focus sulla forte generazione di cassa

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 28 euro per azione (dai precedenti 29 euro) il target price su Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo italiano quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Buy".



Sul fronte della generazione di cassa, dalla conference call è emerso che il miglioramento del circolante è stato guidato da mix di fattori (maggiore disciplina sugli incassi, maggiore factoring, crescita del B2C con tempi di pagamento migliori), con NWC considerato sostenibile nel 2026 e capex visti in calo vs 2025. Sull'M&A, la pipeline di opportunità è in aumento, con numerosi asset sul mercato. L’approccio rimane disciplinato, senza fretta di esecuzione in un contesto di valutazioni in discesa (anche per minore pressione dei fondi PE).



Per quanto riguarda il Medio Oriente, c'è un impatto diretto trascurabile sulle vendite ed effetti indiretti limitati principalmente a possibili pressioni sui costi energetici e logistici. In USA il mercato resta debole a seguito dell’introduzione dei dazi (15%), ma IWB sta mostrando una tenuta migliore rispetto al mercato grazie al posizionamento e alla diversificazione geografica. Confermata comunque una domanda complessivamente soft.



Gli analisti parlano di "valutazioni interessanti rispetto ai prezzi attuali" (FCF yield 12% e 5,6X EV/EBIT 2026) considerato il profilo di marginalità e generazione di cassa, con opzionalità M&A ancora valida (leva minore a 1x).

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