IOL Advertising porta la pubblicità sulle Smart TV con Titan OS

(Teleborsa) - Italiaonline ha siglato un accordo strategico di concessione pubblicitaria per il mercato italiano con Titan OS, il sistema operativo indipendente che equipaggia le Smart TV di alcuni grandi marchi come Philips, AOC e JVC, integrando inoltre i Titan Channels su selezionati dispositivi Sony Android.



L'accordo affida a IOL Advertising, la concessionaria di Italiaonline, la vendita degli spazi pubblicitari disponibili all'interno dell'ecosistema Titan OS, aprendo agli inserzionisti nazionali e ai centri media un canale pubblicitario inedito nel panorama della Connected TV (CTV) italiana, caratterizzato da un contesto competitivo dominato dai broadcaster nazionali e dalle grandi piattaforme OTT internazionali.



L'ecosistema Titan OS conta oltre 15 milioni di Smart TV raggiunte in Europa. Attraverso l'accordo, IOL Advertising proporrà al mercato due formati pubblicitari distintivi: Homepage Video Premium Spot e In-Stream Video Spot. Questa soluzione si affianca all'offerta già disponibile sui canali tematici Nexo — presenti su tutte le principali Smart TV — e al portfolio di digital video premium sulle properties Italiaonline.



"L'arrivo di Titan OS ci consentirà di rafforzare il posizionamento di IOL nel segmento delle Connected TV. Coniugando erogazione con dato e posizionamento ad alto impatto, Titan OS rappresenta la soluzione più naturale per dare continuità al nostro posizionamento nel mercato della digital video strategy", dichiara Lucio Napolitano, Large Account Sales House Director, Italiaonline

