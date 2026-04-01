Italgas, proseguono cessioni ATEM richieste dall’Antitrust dopo l’ok all’acquisizione di 2i Rete Gas

(Teleborsa) - Italgas
ha fatto sapere che mercoledì si sono perfezionate le cessioni
previste delle attività di distribuzione del gas nei seguenti 6 Atem: Massa Carrara e Viterbo all’ATI formata da Plures, Estra e Centria; Padova 2 e Padova 3 ad Ascopiave; Brescia 5 a GP Infrastrutture; Roma 5 ad Erogasmet.
Nel complesso sono stati ceduti 97.000 punti di riconsegna attivi
(contatori), le reti, gli impianti, il relativo personale e gli attivi netti funzionali alla gestione del servizio, precedentemente conferiti in quattro società di nuova costituzione, per un corrispettivo complessivo di 121,1 milioni di euro
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Le dismissioni, spiega una nota, sono avvenute in ottemperanza al provvedimento AGCM che ha autorizzato l’acquisizione di 2i Rete Gas
e in linea con quanto comunicato lo scorso 9 ottobre.
La cessione dei 6 Atem si aggiunge ai 4 già ceduti
lo scorso 1 marzo, mentre il trasferimento delle attività relative ai 2 Atem rimanenti
è previsto entro la fine del secondo trimestre 2026
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