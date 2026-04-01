Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Italgas, proseguono cessioni ATEM richieste dall’Antitrust dopo l’ok all’acquisizione di 2i Rete Gas

Energia, Finanza
Italgas, proseguono cessioni ATEM richieste dall’Antitrust dopo l’ok all’acquisizione di 2i Rete Gas
(Teleborsa) - Italgas ha fatto sapere che mercoledì si sono perfezionate le cessioni previste delle attività di distribuzione del gas nei seguenti 6 Atem: Massa Carrara e Viterbo all’ATI formata da Plures, Estra e Centria; Padova 2 e Padova 3 ad Ascopiave; Brescia 5 a GP Infrastrutture; Roma 5 ad Erogasmet.

Nel complesso sono stati ceduti 97.000 punti di riconsegna attivi (contatori), le reti, gli impianti, il relativo personale e gli attivi netti funzionali alla gestione del servizio, precedentemente conferiti in quattro società di nuova costituzione, per un corrispettivo complessivo di 121,1 milioni di euro.

Le dismissioni, spiega una nota, sono avvenute in ottemperanza al provvedimento AGCM che ha autorizzato l’acquisizione di 2i Rete Gas e in linea con quanto comunicato lo scorso 9 ottobre.

La cessione dei 6 Atem si aggiunge ai 4 già ceduti lo scorso 1 marzo, mentre il trasferimento delle attività relative ai 2 Atem rimanenti è previsto entro la fine del secondo trimestre 2026.
Condividi
```