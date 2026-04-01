Kering cede l'80% dell'edificio di Via Monte Napoleone a Milano al gruppo Al-Mirqab per 1,16 miliardi

(Teleborsa) - Kering ha finalizzato un accordo con il gruppo qatarino Al-Mirqab per la cessione dell'80% della propria proprietà di Via Monte Napoleone 8 a Milano, edificio del Settecento situato all'angolo più prestigioso del Quadrilatero della Moda. Kering manterrà il 20% della nuova società di capitali appositamente costituita, contabilizzato con il metodo del patrimonio netto.



Il corrispettivo complessivo è di 1,16 miliardi di euro: 729 milioni incassati alla chiusura e 432 milioni che saranno versati al gruppo tra cinque anni.



L'operazione, ha spiegato l'azienda in una nota, si inserisce nella strategia immobiliare selettiva di Kering, già avviata nel 2025 con operazioni analoghe su asset a Parigi e New York, finalizzata a garantire posizioni chiave per i propri brand di lusso migliorando al tempo stesso la flessibilità finanziaria del gruppo.

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