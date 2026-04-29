Parigi: si concentrano le vendite su Kering

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale del lusso , che passa di mano con un calo del 2,03%.



Lo scenario su base settimanale di Kering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 229,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 234. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 228,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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