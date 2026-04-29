Parigi: si concentrano le vendite su Kering
(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale del lusso, che passa di mano con un calo del 2,03%.
Lo scenario su base settimanale di Kering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 229,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 234. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 228,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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