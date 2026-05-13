Allianz vola nel primo trimestre: utili record grazie a Pimco e assicurazioni

(Teleborsa) - Allianz SE ha chiuso il primo trimestre con risultati superiori alle attese, registrando un utile operativo record di 4,52 miliardi di euro, in crescita del 6,6% rispetto allo scorso anno, superando i 4,4 miliardi di euro previsti dagli analisti.

A trainare i conti del gruppo tedesco sono stati soprattutto il business assicurativo danni e la divisione di gestione patrimoniale.



La controllata Pacific Investment Management Co. (Pimco) ha attirato 37,6 miliardi di euro di nuovi capitali da clienti esterni nel trimestre, mentre Allianz Global Investors ha registrato afflussi per 7,6 miliardi di euro.



Il gruppo ha confermato l’obiettivo di utile operativo annuale pari a 17,4 miliardi di euro, con una possibile variazione di più o meno un miliardo.



L'amministratore delegato Oliver Baete continua a puntare sulla crescita nell’area Asia-Pacifico e su una maggiore distribuzione degli utili agli azionisti. Negli ultimi mesi Allianz ha avviato una nuova joint venture assicurativa in India e valutato operazioni strategiche nel mercato di Singapore.



Sul fronte operativo, l'utile del ramo assicurazioni danni è salito dell’11%, mentre quello del comparto vita e salute è sceso del 5,1%. In crescita anche il business dell’asset management, con un aumento degli utili del 5,8%.



L'utile netto attribuibile agli azionisti è balzato del 52% a 3,69 miliardi di euro, sostenuto anche dalla vendita di partecipazioni nelle joint venture indiane.







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