Kruso Kapital, via libera del CdA all'uplisting su Euronext Milan. Convocata l'assemblea

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Kruso Kapital , società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca Sistema, ha deliberato di approvare il progetto di ammissione a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (EGM) e di sottoporre lo stesso all'approvazione della prossima assemblea.



Sempre nell'ambito del percorso di translisting, il CdA ha deliberato di sottoporre all'assemblea: l'adozione di un nuovo statuto conforme alla disciplina applicabile alle società quotate su Euronext Milan, che tiene anche conto delle modifiche al capitale sociale derivanti dal previsto frazionamento delle azioni Kruso Kapital; la proposta di risoluzione dell'incarico di revisione legale dei conti attualmente conferito a BDO e di conferimento a Ernst & Young.



Il CdA ha convocato l'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, affinché quest'ultima adotti tutte le deliberazioni necessarie al completamento del translisting, oltre alle deliberazioni proposte nel corso delle precedenti riunioni del board.

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