CrowdFundMe, via libera al reverse take-over e alla fusione con Smart4Tech e WeAreStarting

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, prima piattaforma italiana di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che l’assemblea degli azionisti,ha approvato l’avente ad oggetto la fusione per incorporazione di Smart4Tech (“S4T”) e di WeAreStarting (“WAS”) in CrowdFundMe.Come già reso noto al mercato in data 31 ottobre 2025 l’Operazione è finalizzata ad integrare in un’unica piattaforma le competenze necessarie per strutturare operazioni di finanza straordinaria - tramite strumenti di equity, lending, club deal e minibond - e per assistere le imprese con servizi di consulenza strategica orientati alla crescita industriale e allo sviluppo del business.L'efficacia della deliberazione, precisa la società in una nota, è condizionata al rilascio, da parte di CFO SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, delle attestazioni richieste dalla Scheda 4, Parte II, del Regolamento Euronext Growth Advisor.L’Assemblea degli Azionisti della Società,, ha approvato – anche con le maggioranze previste dall’articolo 49, comma 1, lett. g), del regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99 ai fini dell’esenzione dall’obbligo di procedere con un’offerta pubblica di acquisto (c.d. procedura di whitewash) - la(CFM, S4T e WAS congiuntamente le “Società Partecipanti alla Fusione”), nei termini e alle condizioni previste nel relativo progetto di fusione (“Progetto di Fusione”), messo a disposizione presso la sede sociale di ciascuna Società Partecipante alla Fusione e sul sito internet di CFM in data 28 gennaio 2026.La decisione sulla Fusione è stata assunta, in data 6 marzo, anche dall’Assemblea degli Azionisti di S4T e WAS.L’Assemblea degli Azionisti ha conseguentemente approvato:sociale di CFM, a servizio della Fusione, mediante emissione di complessive massime n. 4.000.753 nuove azioni, da assegnare ai soci di WAS e S4T, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, a servizio del seguente rapporto di cambio: n. 9,20 azioni CFM per ogni quota WAS del valore nominale di Euro 1,00; (ii) n. 0,88 azioni CFM per ogni azione S4T. La società rende noto, altresì, che non si sono verificati i presupposti per attivare il meccanismo di aggiustamento come descritto nel Progetto di Fusione.