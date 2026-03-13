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Eles, Antonio Zecca cooptato in CdA

Finanza
Eles, Antonio Zecca cooptato in CdA
(Teleborsa) - Il CdA di ELES Semiconductor Equipment, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha deliberato la nomina per cooptazione di Antonio Zecca, figura con un background consolidato in Financial Advisor, M&A e private equity, quale membro del consiglio stesso.

Il CdA ha ritenuto opportuno procedere alla cooptazione, considerato che l'assemblea dei soci del 2 marzo 2026 non è stata in grado, per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, di deliberare sulla nomina di un amministratore indipendente. In quel caso, era stato decisivo il voto contrario di Mare Group, che però ora è uscito dal capitale con l'adesione all'OPA di Xenon.

Tale circostanza ha determinato una composizione del CdA, pari a cinque membri, in difformità rispetto alla composizione di sei componenti deliberata dall'assemblea in data 5 maggio 2025, nonché non pienamente conforme allo statuto sociale che, in caso di un consiglio di tale consistenza numerica, richiede la presenza di almeno due amministratori indipendenti.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
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