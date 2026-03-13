Eles, Antonio Zecca cooptato in CdA

(Teleborsa) - Il CdA
di ELES Semiconductor Equipment
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha deliberato la nomina per cooptazione di Antonio Zecca
, figura con un background consolidato in Financial Advisor, M&A e private equity, quale membro del consiglio stesso.
Il CdA ha ritenuto opportuno procedere alla cooptazione, considerato che l'assemblea dei soci del 2 marzo
2026 non è stata in grado, per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, di deliberare sulla nomina di un amministratore indipendente. In quel caso, era stato decisivo il voto contrario di Mare Group
, che però ora è uscito dal capitale
con l'adesione all'OPA di Xenon.
Tale circostanza ha determinato una composizione del CdA, pari a cinque membri, in difformità rispetto alla composizione di sei componenti deliberata dall'assemblea in data 5 maggio 2025, nonché non pienamente conforme allo statuto
sociale che, in caso di un consiglio di tale consistenza numerica, richiede la presenza di almeno due amministratori indipendenti.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)