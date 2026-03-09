Braga Moro, Graziano Petrigliano sostituisce Maddalena Bellante in CdA

Braga Moro Sistemi di Energia

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha deliberato didi Braga Moro, Petrigliano resterà in carica quale consigliere fino alla prossima assemblea e, alla data odierna, non detiene azioni Braga Moro.La nomina è avvenutadalla carica di consigliere con efficacia a decorrere dalla data odierna per motivi legati all’organizzazione degli impegni lavorativi. Bellante, che non ha deleghe in Braga Moro, continuerà ad operare all’interno del Gruppo mantenendo la carica di AD della controllata Cipierre Elettronica. Bellante risulta detenere indirettamente, tramite Ottobre 23, il 27,80% del capitale sociale di Braga Moro e il 44,57% dei diritti di voto.