Talea Group, rideterminato in 3 il numero dei membri del Cda. Riccardo Iacometti nominato presidente

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria
di Talea Group
– società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese – ha approvato la modifica dell’articolo 19 dello Statuto sociale, deliberando di rideterminare il numero dei componenti del Cda
in 3 membri
e approvando il nuovo testo dello Statuto sociale risultante dalle modifiche deliberate.
In sede ordinaria l'assemblea ha inoltre deliberato, con il meccanismo del voto di lista, la nomina del nuovo Cda
., che rimarrà in carica per 3 esercizi, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2029.
Sono stati nominati Riccardo Iacometti
, con il ruolo di Presidente, Marco Di Filippo
, Vicepresidente, e Marco Guidi
, Consigliere indipendente.
La lista dei candidati
è stata presentata dagli azionisti MDF Holding
, titolare del 13,82% del capitale sociale, e RIAC Holding
, titolare del 45,78% del capitale sociale della Società.
L’assemblea ha inoltre deliberato di attribuire ai componenti del Consiglio un compenso complessivo annuo lordo di 330.000 euro come indicato nella proposta sottoposta agli azionisti. Iacometti e Di Filippo hanno tuttavia rinunciato al compenso, che sarà destinato per preservare la continuità aziendale.