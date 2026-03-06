Talea Group, rideterminato in 3 il numero dei membri del Cda. Riccardo Iacometti nominato presidente

Talea Group

(Teleborsa) - L'di– società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese – ha approvato la modifica dell’articolo 19 dello Statuto sociale, deliberando diine approvando il nuovo testo dello Statuto sociale risultante dalle modifiche deliberate.In sede ordinaria l'assemblea ha inoltre deliberato, con il meccanismo del voto di lista, la., che rimarrà in carica per 3 esercizi, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2029.Sono stati nominati, con il ruolo di Presidente,, Vicepresidente, e, Consigliere indipendente.Laè stata presentata dagli, titolare del 13,82% del capitale sociale, e, titolare del 45,78% del capitale sociale della Società.L’assemblea ha inoltre deliberato di attribuire ai componenti del Consiglio un compenso complessivo annuo lordo di 330.000 euro come indicato nella proposta sottoposta agli azionisti. Iacometti e Di Filippo hanno tuttavia rinunciato al compenso, che sarà destinato per preservare la continuità aziendale.