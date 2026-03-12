Fed, BofA: cautela sui tassi, inflazione resta sopra il target del 2%

(Teleborsa) - Gli analisti di Bank of America
hanno avvertito che la Federal Reserve
non dovrebbe avere fretta di tagliare ulteriormente i tassi di interesse
, nonostante i dati sull'inflazione al consumo
(CPI) di mercoledì siano risultati contenuti.
Secondo il report della banca d'affari, le proiezioni sull'indice PCE core
— l'indicatore preferito dalla Fed per misurare l'inflazione — suggeriscono un valore del 3,1% su base annua per il mese di febbraio. BofA stima che circa 80 punti base di questo dato siano riconducibili all'impatto dei dazi doganali
.
Sebbene nell'ultimo anno si siano registrati progressi positivi nella disinflazione del settore immobiliare
, gli analisti sottolineano che il resto del paniere rimane bloccato in un intervallo di prezzi superiore ai livelli coerenti con l'obiettivo del 2%.
Per Bank of America quindi la Fed "ha ancora del lavoro da fare" per riportare stabilmente l'inflazione sotto controllo prima di procedere a un nuovo allentamento
della politica monetaria
.