Finanza
Fed, BofA: cautela sui tassi, inflazione resta sopra il target del 2%
(Teleborsa) - Gli analisti di Bank of America hanno avvertito che la Federal Reserve non dovrebbe avere fretta di tagliare ulteriormente i tassi di interesse, nonostante i dati sull'inflazione al consumo (CPI) di mercoledì siano risultati contenuti.

Secondo il report della banca d'affari, le proiezioni sull'indice PCE core — l'indicatore preferito dalla Fed per misurare l'inflazione — suggeriscono un valore del 3,1% su base annua per il mese di febbraio. BofA stima che circa 80 punti base di questo dato siano riconducibili all'impatto dei dazi doganali.

Sebbene nell'ultimo anno si siano registrati progressi positivi nella disinflazione del settore immobiliare, gli analisti sottolineano che il resto del paniere rimane bloccato in un intervallo di prezzi superiore ai livelli coerenti con l'obiettivo del 2%.

Per Bank of America quindi la Fed "ha ancora del lavoro da fare" per riportare stabilmente l'inflazione sotto controllo prima di procedere a un nuovo allentamento della politica monetaria.
