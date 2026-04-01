Medio Oriente, l'Iran minaccia le Big Tech americane: "obiettivi legittimi"

(Teleborsa) - Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno pubblicato su Telegram una lista di 18 società tecnologiche americane dichiarate "obiettivi legittimi", minacciando attacchi a partire dalle 20:00 ora di Teheran di mercoledì 1° aprile in ritorsione per le uccisioni effettuate da Stati Uniti e Israele.



"D'ora in poi, per ogni assassinio, una società americana verrà distrutta", si legge nel messaggio. I dipendenti delle aziende coinvolte sono stati invitati a lasciare immediatamente i luoghi di lavoro.



Tra le società nel mirino figurano Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, Dell, Palantir, JPMorgan, Tesla, GE e Boeing, oltre alla società emiratina di AI G42. A inizio marzo le IRGC avevano già colpito data center AWS in Medio Oriente, causando interruzioni di servizi digitali negli Emirati Arabi Uniti.

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