Baal lancia l’allarme: il conflitto in Medio Oriente può riaccendere l’inflazione, minaccia per le banche europee

Il presidente di Crédit Mutuel, banca cooperativa francese al Bloomberg Future of Finance di Parigi

(Teleborsa) - Daniel Baal, presidente di Crédit Mutuel, banca cooperativa francese, ha indicato l’inflazione come la minaccia più rilevante per il settore bancario europeo nel contesto della guerra in Medio Oriente. Intervenendo al Bloomberg Future of Finance di Parigi, Baal ha sottolineato come l’incertezza sull’evoluzione del conflitto renda difficile prevedere gli impatti economici, ma che un nuovo choc inflazionistico rappresenti oggi la preoccupazione dominante.



Secondo Baal, l’aumento dei prezzi dell’energia sta alimentando timori di una nuova ondata inflazionistica che potrebbe spingere la Banca Centrale Europea a rivedere la propria politica monetaria. Alcuni membri del Consiglio direttivo, come Peter Kazimir, hanno già lasciato intendere che un rialzo dei tassi potrebbe arrivare prima del previsto.



Le tensioni geopolitiche e il rischio di un’inflazione persistente hanno pesato sui titoli bancari europei, che da inizio anno mostrano un andamento negativo.



Durante l'evento, Baal ha inoltre invitato l'Unione Europea a compiere passi avanti nell’integrazione dei servizi finanziari, considerandola una leva essenziale per rafforzare la competitività del settore.



Baal ha evidenziato anche uno squilibrio nei flussi finanziari: una parte significativa del risparmio europeo – circa 300 miliardi di euro – viene investita negli Stati Uniti, mentre molte grandi aziende francesi ed europee si finanziano attraverso banche americane. Una dinamica che, secondo Baal, riflette un contesto competitivo distorto e penalizzante per gli istituti europei.





