USA, crollano le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Crollano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 13 marzo, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un netto calo del 10,9%, dopo il +3,2% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è diminuito del 18,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito dello 0,9%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,30% dal 6,19% precedente.

Condividi

```