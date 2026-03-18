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USA, crollano le richieste di mutui settimanali

Economia, Macroeconomia
USA, crollano le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Crollano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 13 marzo, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un netto calo del 10,9%, dopo il +3,2% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è diminuito del 18,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito dello 0,9%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,30% dal 6,19% precedente.
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