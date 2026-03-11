USA, aumentano le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Aumentano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 6 marzo
, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 3,2%, dopo il +11% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è cresciuto dello 0,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito del 7,8%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono saliti al 6,19% dal 6,09% precedente.