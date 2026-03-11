Milano 13:11
USA, aumentano le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 6 marzo

(Teleborsa) - Aumentano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 6 marzo, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 3,2%, dopo il +11% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è cresciuto dello 0,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito del 7,8%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,19% dal 6,09% precedente.
