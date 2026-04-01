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Usa, ancora in netto calo le richieste di mutui settimanali

Economia, Macroeconomia
Usa, ancora in netto calo le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Si confermano in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 27 marzo, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 10,4%, dopo il -10,5% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è diminuito del 17,3%, mentre quello relativo alle nuove domande è calato del 10,4%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,57% dal 6,43% precedente.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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