Usa, ancora in netto calo le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Si confermano in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 27 marzo, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 10,4%, dopo il -10,5% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è diminuito del 17,3%, mentre quello relativo alle nuove domande è calato del 10,4%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,57% dal 6,43% precedente.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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