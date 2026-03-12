Banca Valsabbina, utile 2025 in leggero calo a 55,8 milioni. Distribuzione di 0,92 euro per azione

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, ha chiuso ilcon undi 74,6 milioni di euro (-8,7% sul 2024) e undi 55,8 milioni di euro (-1,4% sul 2024), superiore alle attese. La redditività sul capitale (ROE) si attesta al 12,6% (vs 13,7% l'anno prima)."Nonostante un contesto mutevole e la crescente concentrazione del settore bancario, il nostro Istituto si conferma un riferimento autonomo e indipendente per famiglie e imprese, con numeri in crescita e performance positive, a valere su un modello di business rodato ed efficiente", ha commentato ilI risultati conseguiti consentono di proporre all'assemblea, dopo i riconoscimenti - anche straordinari - dello scorso anno, ladi 0,92 euro per azione, tra dividendo in contanti ed assegnazione gratuita di azioni. La proposta prevede in particolare l'assegnazione: di un dividendo in denaro di 0,60 euro per azione, di cui 0,45 euro da erogarsi nel prossimo mese di giugno e 0,15 euro nel mese di dicembre; di 1 azione gratuita ogni 75 possedute nel mese di giugno, ed un'ulteriore assegnazione di 1 azione gratuita ogni 75 nel mese di dicembre, sempre in arrotondamento all'unità inferiore.Ilsi è attestato a 164 milioni di euro, in crescita del 5,8%, per effetto della tenuta del margine da clientela, avendo le masse d'impiego compensato la contrazione dei tassi di interesse ed in considerazione del maggior contributo derivante dal rendimento del portafoglio titoli. Lehanno raggiunto 58,5 milioni di euro, in rialzo del 10,3% rispetto a 53 milioni, tenuto conto del positivo andamento delle commissioni da servizi bancari nonchè di quelle relative al risparmio gestito ed assicurativo.Laa fine 2025 si è attestata ad 6.243 milioni di euro, in aumento dell'8,2% rispetto al 2024, per effetto della crescita dei conti correnti e dei time deposit (+372 milioni). Glisuperano, per la prima volta, 4 miliardi di euro, risultando pari a 4.143 milioni (+333 milioni, +8,7%), per il positivo andamento dei mutui ad imprese e famiglie. Nel 2025 la banca ha, infatti, erogato più di 5.200 finanziamenti per complessivi 1.051 milioni (+ 95%), di cui 336 milioni assistiti dal FdG o SACE e 140 milioni dedicati all'Agricoltura; sono stati inoltre collocati leasing per 110 milioni. In forte crescita altresì i mutui ipotecari a privati, con erogazioni pari a 315 milioni (di cui 50 milioni green).Lo stock di Crediti deteriorati lordi () è stato ridotto a 152 milioni di euro (-18 milioni) con un NPL Ratio Lordo che dal 4,3% scende ulteriormente al 3,6%. La copertura media dei NPL migliora al 52% (e cresce al 69,3% al netto delle garanzie pubbliche che assistono il portafoglio), con un totale di deteriorati netti di 74 milioni (ex 85,5 milioni). L'indicatore NPL Ratio Netto si riduce all'1,8%, in ulteriore contrazione dal 2,2%, confermando il continuo miglioramento della qualità del credito.