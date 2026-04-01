UniCredit rispetta ampiamente requisiti MREL fissati dalle Autorità di risoluzione

(Teleborsa) - A seguito della decisione del Single Resolution Board (SRB) e della comunicazione ricevuta da Banca d'Italia, a UniCredit su base consolidata si applicano i seguenti requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL): 22,67 per cento dei Risk-Weighted Assets (RWA) - cui sommare il Combined Buffer Requirement (CBR); 6,00 per cento della Leverage Ratio Exposure (LRE). Il requisito di MREL subordinato - che considera già il beneficio della "senior allowance" concesso dalle autorità di risoluzione - è pari a: 14,36 per cento degli RWA - cui sommare il CBR; 6,00 per cento della LRE.



UniCredit rispetta ampiamente i requisiti, con coefficienti MREL a fine 2025 pari a: 30,6 per cento degli RWA; 10,0 per cento della LRE. Alla stessa data, i coefficienti di MREL subordinato erano pari a: 22,7 per cento degli RWA; 7,4 per cento della LRE.

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