Piazza Affari: andamento rialzista per Unicredit
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di credito, che avanza bene del 3,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicredit evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca di Piazza Gae Aulenti rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Unicredit è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 71,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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