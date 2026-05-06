Piazza Affari: andamento rialzista per Unicredit

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' istituto di credito , che avanza bene del 3,33%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicredit evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca di Piazza Gae Aulenti rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Unicredit è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 71,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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