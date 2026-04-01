Usa, a marzo ISM manifatturiero sale a sorpresa a 52,7 punti
(Teleborsa) - Migliora più delle attese l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a marzo 2026. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 52,7 punti, rispetto ai 52,4 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 52,3 punti.
L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si porta ora sopra la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.
Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini scende a 53,5 punti da 55,8 di gennaio, quella sull'occupazione a 48,7 da 48,8 mentre la componente relativa ai prezzi sale a 78,3 punti (contro attese per 74).
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