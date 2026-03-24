Appuntamenti macroeconomici del 24 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 24/03/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,8 punti)
13:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,4%; preced. 5,2%)
13:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3,4%; preced. -1,8%)
14:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 51,6 punti)
14:45 USA: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)
14:45 USA: PMI composito (preced. 51,9 punti)
15:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -5 punti; preced. -10 punti)
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