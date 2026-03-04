USA, ISM non manifatturiero cresce a sorpresa a febbraio a 56,1 punti

(Teleborsa) - Cresce a febbraio
, nonostante le attese di calo, il settore terziario americano
. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management
fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero è salito a 56,1 punti, rispetto al 53,7 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 53,5 punti.
Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo
fra i direttori acquisti delle aziende.(Foto: Julien Gaud / Unsplash)