USA, ISM non manifatturiero cresce a sorpresa a febbraio a 56,1 punti
(Teleborsa) - Cresce a febbraio, nonostante le attese di calo, il settore terziario americano. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero è salito a 56,1 punti, rispetto al 53,7 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 53,5 punti.

Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.

(Foto: Julien Gaud / Unsplash)
