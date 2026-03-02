Milano
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.36
ISM manifatturiero USA in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 marzo 2026 - 16.05
USA,
ISM manifatturiero in febbraio pari a 52,4 punti
, in calo rispetto al precedente 52,6 punti (la previsione era 51,7 punti).
