Milano 17:20
46.278 -1,97%
Nasdaq 17:20
24.893 -0,27%
Dow Jones 17:20
48.839 -0,28%
Londra 17:20
10.782 -1,18%
Francoforte 17:19
24.682 -2,38%

ISM manifatturiero USA in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
ISM manifatturiero USA in febbraio
USA, ISM manifatturiero in febbraio pari a 52,4 punti, in calo rispetto al precedente 52,6 punti (la previsione era 51,7 punti).
Condividi
```