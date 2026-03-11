Milano 10-mar
45.202 +2,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 10-mar
10.412 +1,59%
Francoforte 10-mar
23.969 +2,39%

Appuntamenti macroeconomici dell'11 marzo 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Mercoledì 11/03/2026
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,1%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 11%)
13:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,4%)
13:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili)


