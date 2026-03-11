Appuntamenti macroeconomici dell'11 marzo 2026

(Teleborsa) - Mercoledì 11/03/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,1%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)
12:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 11%)
13:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,4%)
13:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
15:30 USA
15:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili)