USA: scorte petrolio settimanali aumentano di 5,4 milioni di barili, più delle attese

(Teleborsa) - Sono aumentate ma meno del previsto le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 27 marzo 2026, sono aumentati di circa 5,4 milioni di barili a 461,6 MBG, contro attese per un aumento di 2 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 2,1 milioni di barili, scendendo a 117,8 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 0,5 milioni a quota 240,9 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 0,4 milioni di barili a 415,1 MBG.

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