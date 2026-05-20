USA, scorte petrolio settimanali scendono più delle attese

(Teleborsa) - Sono calate più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 15 maggio 2026, sono scesi di circa 7,9 milioni di barili a 445 MBG, contro attese per un calo di 2,5 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 0,4 milioni di barili, salendo a 102,9 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,5 milioni a quota 214,2 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 9,9 milioni di barili a 374,2 MBG.

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