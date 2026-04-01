Wall Street accelera, spinta da dichiarazioni di Trump su cessate il fuoco e dati macro sopra le attese

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con il Dow Jones
in aumento dello 0,78%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
continua la giornata in aumento dell'1,03%.
Ottima la prestazione del Nasdaq 100
(+1,55%); con analoga direzione, in denaro l'S&P 100
(+1,07%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+2,09%), beni industriali
(+1,96%) e informatica
(+1,54%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia
(-3,93%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,80%).
Prosegue il rimbalzo di Wall Street dopo che Trump
ha annunciato su Truth Social che l'Iran
ha chiesto un cessate il fuoco
, condizionando qualsiasi risposta all'apertura dello Stretto di Hormuz
. Le dichiarazioni hanno avuto effetti anche sui mercati energetici con il Brent
che cede il 2,1% a 101,80 dollari dai massimi di quasi 120 toccati dopo l'inizio del conflitto rispetto ai 70 pre-guerra. Il WTI scende dell'1,8% a 99,58 dollari.
Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio
americane di febbraio segnano +0,6% mensile a 738,4 miliardi di dollari, sopra le attese (+0,4%) e in recupero dal -0,2% di gennaio, anche se il dato non copre ancora il periodo del conflitto. Crescono oltre le attese anche i posti di lavoro
nel settore privato
statunitense a marzo. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 62 mila posti di lavoro, dopo i +66 mila del mese precedente (rivisto da 63mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 41 mila unità.
Migliora più delle attese anche l'attività manifatturiera
a marzo. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management
sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 52,7 punti
, rispetto ai 52,4 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 52,3 punti.
Infine, sul fronte societario, Nike cede
quasi il 14% nonostante risultati trimestrali sopra le attese
: pesa il settimo trimestre consecutivo di calo in Greater China (-10% annuo) e la contrazione del margine lordo di 130 punti base al 40,2% per i dazi in Nord America.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Boeing
(+5,01%), Caterpillar
(+3,68%), Goldman Sachs
(+2,35%) e Amazon
(+2,09%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike
, che continua la seduta con -14,58%.
Crolla Chevron
, con una flessione del 4,67%.
Spicca la prestazione negativa di Verizon Communication
, che scende dell'1,53%.
Discesa modesta per McDonald's
, che cede un piccolo -1,32%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Micron Technology
(+11,09%), Western Digital
(+10,82%), Intel
(+9,64%) e Seagate Technology
(+8,06%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Diamondback Energy
, che prosegue le contrattazioni a -4,01%. T-Mobile US
scende del 2,47%.
Calo deciso per Charter Communications
, che segna un -2,19%.
Sotto pressione Zscaler
, con un forte ribasso del 2,00%.