La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Focus su sviluppi in Iran

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori che guardano con attenzione agli sviluppi della guerra in Iran e alle dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump. "Gli Stati Uniti d'America sono in serie trattative con un nuovo regime, più ragionevole, per porre fine alle nostre operazioni militari in Iran", ha dichiarato il Tycoon su Truth.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dello 0,88%; sulla stessa linea, l' S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,90%. Sale il Nasdaq 100 (+0,93%); sulla stessa linea, positivo l' S&P 100 (+0,87%).

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