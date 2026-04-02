Alla deriva la Borsa di Tokyo, pesa l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente

(Teleborsa) - Listini asiatici in rosso dopo che il presidente Usa Trump ha segnalato un’ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti intensificheranno le operazioni militari contro l’Iran nelle prossime "due o tre settimane", offrendo poca chiarezza sulle prospettive di un cessate il fuoco.



Giornata nera per la Borsa di Tokyo , che affonda con una discesa del 2,49%, mentre, al contrario, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,28%. In rosso Hong Kong (-1,38%); come pure, depresso il mercato di Seul (-4,25%). In netto peggioramento Mumbai (-1,92%); come pure, in discesa Sydney (-1,25%).



Sul fronte macroeconomico, i prezzi al consumo della Corea del Sud sono aumentati del 2,2% a marzo rispetto all’anno precedente, in rialzo rispetto al 2,0% di febbraio, poiché i prezzi più elevati del petrolio e l’aumento dei costi di spedizione legati alle interruzioni causate dalla guerra in Iran hanno spinto l’inflazione al di sopra dell’obiettivo della banca centrale. L’aumento di marzo, però, è stato inferiore alle aspettative degli analisti che prevedevano un rialzo del 2,4%.



Il surplus commerciale dell’Australia si è ampliato notevolmente a febbraio, sostenuto da un’impennata delle esportazioni e da un calo delle importazioni: Il saldo commerciale destagionalizzato è salito a 5,69 miliardi di dollari australiani, ben al di sopra delle aspettative di mercato di 2,81 miliardi e più che raddoppiato rispetto al surplus rivisto di 2,26 miliardi di gennaio. Le esportazioni sono aumentate del 4,9% su base mensile, rimbalzando da un calo dell’1,6% a gennaio, trainate in gran parte da un forte aumento delle spedizioni di oro non monetario.

Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato -0,06%. Discesa moderata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che propone una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,39%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,82%.

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