Borse asiatiche al palo: l'ombra del conflitto in Medio Oriente frena i listini

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo , con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per Shenzhen, che arriva allo 0,36%.



I mercati azionari asiatici hanno chiuso in territorio negativo giovedì, ignorando i segnali positivi arrivati da Wall Street nella notte, mentre gli investitori continuano a monitorare l'evoluzione del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'Iran ha dichiarato di essere disposto a esaminare una proposta di cessate il fuoco in 15 punti presentata da Washington, ma ha escluso negoziati diretti, mantenendo alta l'incertezza sui mercati.



Il KOSPI sudcoreano è stato penalizzato soprattutto dai titoli dei produttori di chip di memoria come Samsung e SK Hynix, scivolati rispettivamente del 4% e del 5%. Il sell-off è stato innescato dalla presentazione da parte di Google di "TurboQuant", un algoritmo di compressione in grado di ridurre significativamente il fabbisogno di memoria dei modelli di intelligenza artificiale, mettendo a rischio uno dei principali driver della domanda per il settore.



Il Nikkei 225 ha invece risentito dei timori innescati dalla decisione di Tokyo di avviare il rilascio di circa 80 milioni di barili di riserve petrolifere di emergenza per compensare le disruption energetiche legate alla guerra.



In netto peggioramento Hong Kong (-1,99%); sulla stessa tendenza, pessimo il mercato di Seul (-3,35%).



Chiusa la borsa di Mumbai per festività; leggermente negativo Sydney (-0,21%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto -0,03%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,11%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,28%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,81%.

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