Seul guida i rialzi delle Borse asiatiche su speranze per la fine del conflitto

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha segnalato che il conflitto con l'Iran potrebbe essere vicino alla fine. Trump ha dichiarato di stare valutando la possibilità di prendere il controllo dello Stretto di Hormuz, il più importante punto di strozzatura al mondo per il mercato del greggio e ha detto che "la guerra è praticamente completa".Sul fronte macroeconomico, inil surplus commerciale ha registrato un nuovo massimo storico nei primi due mesi dell'anno, mentre inil PIL del 4° trimestre è stato rivisto al rialzo a +0,3% su base sequenziale.Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo del 2,88%; sulla stessa linea, balzo di, che continua la giornata al 2,05%.sale dello 0,65%.Ottima la prestazione di(+2,03%); con analoga direzione, in netto miglioramento(+5,35%). Poco sopra la parità(+0,56%); sulla stessa linea, in denaro(+1,14%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,08%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%.Il rendimento dell'scambia 2,18%, mentre il rendimento per ilè pari 1,81%.