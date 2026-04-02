Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Frazionale ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,34%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8741, mentre il primo supporto è stimato a 0,8672. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,881.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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