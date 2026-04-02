Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,3%.
Nel breve periodo, l'Euro contro Yen giapponese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 184,62 e supporto a 183,19. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 186,05.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)