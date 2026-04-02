Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un misero +0,3%.

Nel breve periodo, l'Euro contro Yen giapponese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 184,62 e supporto a 183,19. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 186,05.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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