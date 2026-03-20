Milano 10:23
43.933 +0,53%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:23
10.086 +0,22%
Francoforte 10:23
22.961 +0,53%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Ribasso scomposto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,71% sui valori precedenti.

Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 28.057,6 con prima area di resistenza vista a 29.154. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27.692,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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