Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Ribasso scomposto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,71% sui valori precedenti.
Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 28.057,6 con prima area di resistenza vista a 29.154. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27.692,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)