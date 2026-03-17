Milano 14:14
45.002 +1,47%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:14
10.406 +0,85%
Francoforte 14:13
23.727 +0,69%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,46%.

Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28.606,4 con area di resistenza individuata a quota 29.510. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28.261,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```